Turris, via alla missione Ladispoli: in vendita 250 biglietti per i corallini

di Raffaella Ascione

Da un’idea nata al Gran Caffè Palumbo, all’incontro con la popolazione al teatro Garibaldi che sancì – di fatto – la nascita della Turris. Era il 10 settembre di settantacinque anni fa. Il club corallino ha celebrato la ricorrenza con un estratto di pagina di storia pubblicato sulla propria pagina social. Un contributo ripreso e ricondiviso da più e più tifosi, per abbracciare la storia nell'annata in cui si tenta di riscriverla.



Nel frattempo, è già tempo di prevendita in vista del Ladispoli. Saranno 250 i biglietti a disposizione dei tifosi corallini. Il club laziale ha reso noto che «sarà possibile già da oggi acquistare i tagliandi d’ingresso per il settore ospiti al prezzo di 10 euro, più uno di prevendita, presso il punto Better Aliani, via Marconi n. 38. L’USD Ladispoli A. Informa inoltre che domenica il botteghino del settore ospiti per motivi organizzativi rimarrà chiuso, pertanto sarà possibile acquistare il tagliando d’ingresso esclusivamente presso il punto vendita autorizzato ed in tutti i punti vendita del circuito ciaotickets sul territorio nazionale».

