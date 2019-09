Turris, primato con ultimatum: «Senza Liguori fine del progetto»

di Raffaella Ascione

Con una rete per tempo di Domenico Aliperta, la Turris piega un volitivo - e ben messo in campo - Anagni e fa suoi tre punti che vogliono dire primato solitario, complice il ko dell’Aprilia a Trastevere. Una vittoria ed un primo posto, cui fanno però da contraltare gli spalti vuoti del Novi di Angri, su disposizione del Prefetto di Salerno, e le dichiarazioni post partita del presidente Colantonio, che ha di fatto lanciato un ultimatum alle Istituzioni. Nemmeno a dirlo, in chiave stadio. «Nessun braccio di ferro – chiarisce il patron corallino – ma un’esigenza che ormai non può più essere trascurata. Se entro i prossimi quindici giorni non si definirà la questione stadio, se non ci verrà data la possibilità di giocare a casa nostra, anche con le stesse prescrizioni dei playoff, rassegnerò le mie irrevocabili dimissioni. Non hanno senso gare del genere, non hanno alcun sapore vittorie come quella di oggi. Non è questo il calcio per il quale ho investito. Le condizioni per giocare a Torre, chiaramente nel rispetto della legge, ci sono. Ed io sono disponibile a confrontarmi con le Istituzioni, che comunque si stanno impegnando per risolvere la grana. Ma ora è tempo di dare un’accelerata. Le condizioni ci sono. Adesso non è più tempo di impegnarsi, ma di prendersi le proprie responsabilità. Quelle di oggi sono mortificazioni: ci sono state imposte le porte chiuse in uno stadio in cui ieri si è regolarmente giocato in presenza di tifosi. Ma noi non dobbiamo elemosinare niente a nessuno. È tempo di risolvere il nostro problema. Ci sono quindici giorni per farlo».



Proprio in chiave stadio, è stato esposto in prossimità di Palazzo Baronele – a ridosso del fischio d’inizio – uno striscione dal contenuto inequivocabile: «Siete voi i nostri avversari».



LA GARA

Due le novità nel 4-3-3 corallino. In difesa c’è Varchetta a comporre la coppia centrale con Riccio, mentre in avanti fiducia fin dall’inizio a Celiento, con Da Dalt che parte dalla panchina, salvo poi subentrare al quarto d’ora ad Alma, infortunatosi. Il risultato si sblocca al 20’. Azione insistita di marca corallina, alimentata da Forte a servire Longo, che in area tenta di girarsi ma viene agganciato e messo giù. Intervento sanzionato con il penalty, che Aliperta realizza spiazzando Giuliani per l’1-0 corallino. Quattro minuti più tardi, decisivo Lonoce su conclusione di Cardinali: intervento prodigioso del numero uno corallino, che blinda la porta. Allo scadere della frazione, insidioso colpo di testa di Tataranno, che finisce non lontano dall’incrocio.



Nella ripresa, sette minuti ed Aliperta, di nuovo lui, fa secco Giuliani, stavolta su punizione dal limite rimediata da Celiento. Magistrale l’esecuzione del centrocampista, che la mette proprio sotto l’incrocio, dove l’estremo difensore laziale non può arrivare.

