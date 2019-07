Turris, l'urlo del diggì Primicile: «Liguori cantiere, siamo stanchi»

di Raffaella Ascione

L’ultimo Consiglio comunale ha deliberato l’affido diretto dello stadio Liguori alla Turris per la durata di un anno, ma i nodi in chiave stadio, a poco più di un mese dall’avvio del campionato, sembrano ancora lontani dall’esser del tutto risolti. Lo sfogo arriva dal direttore generale corallino Rosario Primicile.



«Ad oggi il Liguori è un cantiere. Lo stadio doveva esser consegnato entro il 30 luglio, ma siamo ancora in alto mare. I lavori del sintetico e dell’impianto di illuminazione non sono stati ultimati, siamo senza elettricità, manca ancora il cancello d’ingresso dei distinti e c’ materiale di risulta ovunque. In queste condizioni, chiaramente, non può esserci la licenza di pubblica sicurezza per disputare gare in presenza di pubblico, con le conseguenze che tutti possiamo immaginare».



Rincara la dose il diggì. «A causa della indisponibilità del Liguori, siamo stati costretti ad allenarci altrove nel corso dei primi giorni di preparazione. Ne hanno fatto le spese due calciatori, Celiento e Da Dalt, che hanno rimediato infortuni muscolari mai prima d’ora subiti. Sia chiaro, ringraziamo chi ci ha dato ospitalità e di certo non accusiamo nessuno, ma se avessimo avuto a disposizione il nostro impianto, quel genere di infortunio non sarebbe capitato. Non chiediamo un impianto per la C, ma almeno uno che sia in regola per la D. Ne va dell’immagine della Turris. CI sono in ballo i nostri investimenti, ingenti. SIamo davvero stanchi».

