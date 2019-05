Turris, prossimo passo per il Liguori: «Depositata istanza per l'abuso»

di Raffaella Ascione

Ieri la notizia dell’accoglimento dell’istanza d’urgenza presentata per conto della Turris e della Joga Pepito, che ha consentito la riapertura in extremis dello stadio Liguori in occasione della semifinale contro il Castrovillari. Quest’oggi un ulteriore intenso pomeriggio di lavoro in chiave Turris per l’avvocato Luigi Ascione, impegnato in una serie di riunioni con Sindaco e forze dell’ordine – presso il commissariato di via Sedivola – tese a fugare ogni residuo dubbio sul piano della sicurezza legato alla disputa del match nell’impianto di viale Ungheria.



«C’è stata massima collaborazione tra le parti e dopo un lungo confronto si è giunti alla condivisa conclusione che non sussistono problematiche in chiave sicurezza», spiega il legale di Turris e Joga Pepito.

E dopo l’ottenimento del provvedimento che ha riaperto le porte del Liguori (restano chiuse quelle della tribuna Strino, chiaramente) e restituito entusiasmo all’intero ambiente corallino, l’avvocato Ascione illustra i prossimi step. «Ottenuto l’importante provvedimento di venerdì, ci siamo già attivati per muovere ulteriori passi. Risulta già depositata un’istanza con cui abbiamo chiesto, rispetto alla tribuna in cemento, il ripristino dello stato dei luoghi. Il nocciolo del problema è rappresentato dai famosi due ballatoio, la cui realizzazione ha di per sé comportato una variazione d’opera che richiede dunque una rivalutazione dell’intera struttura da parte del Genio Civile. Serve, insomma, una nuova autorizzazione sismica, cui si ricollegano però tempi significativamente lunghi, senza contare gli ulteriori aggravi connessi alla pratica di sanatoria. Ecco perché ritengo che la soluzione più agevole e conveniente dal punto di vista della tempistica sia quella di rimuovere l’abuso. A quel punto si riavvierà ex novo la pratica, realizzando le opere nel pieno rispetto della legge. In questo modo si può ottenere un doppio, benefico effetto: utilizzare la struttura eliminando l’abuso e scansare una procedura potenzialmente appesantita come la sanatoria».



Andrà dunque avanti la Turris. «In qualità – spiega il legale – di terzo estraneo al reato ma interessato alla procedura. È su questa base che abbiamo presentato in Procura l’istanza che consentirà di giocare al Liguori l’importante partita playoff contro il Castrovillari».

Da ultimo, un chiarimento. «Non sussiste alcun rischio cedimento in tribuna. L’unico problema è rappresentato dalla irregolare realizzazione dei due ballatoi. La Ctu espletata nel febbraio scorso riferiva di distacco di intonaco e laterizi, ma questo problema risulta superato dagli interventi nel frattempo condotti. Ho infatti allegato all’istanza in Procura una comunicazione del 12 marzo 2019, inoltrata dalla Joga Pepito al Comune di Torre del Greco, con cui si dà atto di tutti gli interventi realizzati, che hanno di fatto consentito di superare le criticità precedentemente rilevate dal consulente. Interventi che ho chiaramente provveduto ad evidenziare anche al magistrato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA