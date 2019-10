di Raffaella Ascione

Quattro reti e quattro legni, tutti centrati da capitan Longo. Al Solaro di Ercolano – dovrebbe trattarsi dell’ultimo impegno “interno” lontano dal Liguori – la Turris si riscopre travolgente nel segno di Alma, Varchetta e Longo ai danni di un pur generoso Muravera.

Contro i sardi, mister Fabiano deve rinunciare allo squalificato Di Nunzio ed all’acciaccato Giofrè. Al centro della difesa torna dunque Varchetta; fiducia sin dall’inizio al baby Esposito; in avanti, c’è Celiento a comporre il tridente con Alma e Longo.



L’approccio della Turris è deciso. Dopo aver puntato la porta in due precedenti occasioni – su taglio di Fabiano e poi su assist al bacio di Celiento – capitan Longo centra all’11’ il primo dei quattro legni di giornata: sugli sviluppi di una gran giocata di Alma, il capitano corallino va di testa e trova la traversa a negargli il gol; sugli sviluppi, colpo di testa di Forte, con un difensore a sventare sulla linea di porta. Al minuto 29 il meritato vantaggio corallino: delizioso spunto di Longo ad innescare Alma, che firma il vantaggio con un tocco morbido a scavalcare il portiere. Ci riprova Longo al 34’, stavolta con un pallonetto: la sfera si stampa sulla base del palo. Nel finire di frazione, la Turris perde Celiento, infortunatosi: al suo posto Da Dalt.



Nella ripresa, la Turris la chiude in sette minuti. Prima il raddoppio di Varchetta, che piazza la zampata su cross di Alma, poi il tris di Alma, con un colpo di testa in corsa su perfetta pennellata di Da Dalt. Al 10’ si infrange contro il terzo legno il potente sinistro di Longo sul primo palo; stessa sorte per la grandissima giocata del minuto 16’: trema il legno sulla conclusione in controbalzo da posizione defilata del capitano corallino. Fabiano gioca le carte Franco (per Forte) e Garofalo (per Alma). La Turris continua a premere sull’acceleratore con ritrovata verve ed al 23’ arriva la meritata gioia del gol anche per Longo: il capitano firma il poker dagli undici metri, per fallo di mano in area di un difensore. Girandola di sostituzioni coralline: in campo Prevete (per Aliperta) e Liguoro (per Fabiano). Allo scadere sale in cattedra il baby Lonoce, che con un doppia, importante intervento, nega il gol a Nieddu, che ci prova sotto misura.

Vince anche il Latte Dolce, che mantiene la vetta della classifica. E domenica c’è proprio la sfida d’alta quota al Vanni Sanna.



Ed a proposito dei sardi, categorico il presidente Colantonio. «Non deve importarci degli altri. Dobbiamo solo pensare a far bene ed a giocare sempre, senza prender nessuno sotto gamba. Oggi mi è piaciuto molto l’atteggiamento della squadra: sul 4-0 continuava ad attaccare e così dovrà essere fino alla fine. Scontro diretto? Non fa differenza contro chi si giochi. Dobbiamo pensare d’esser sempre sullo 0-0 e dare sempre di più. Prossima al Liguori? Pare di sì, anche se forse solo con i Distinti fruibili».



Esordisce con una dedica mister Fabiano, che poi non risparmia poi una polemica stoccata. «Questa vittoria è tutta per Peppe Cuciniello, corallino vero, che amava davvero la Turris. La partita di oggi? Non la commento. Lascio l’analisi ai professoroni dei social, che non vedono partite e non conoscono i calciatori. Io le critiche le accetto solo da chi viene al campo e vede le partite. Questa è stata la Turris di Budoini e Foggia. Solo il risultato è stato diverso. Se devo esser giudicato dai risultati, voglio almeno che giudichi chi vede le partite. Quindi io non le analizzerò più. Questa squadra va solo elogiata, come i veri tifosi, che ci sostengono sempre».

