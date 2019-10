Turris: «Queste le vittorie importanti» Chianese promuove il Portici

di Raffaella Ascione

I tre punti contro il Portici consentono alla Turris di rispondere a tono al Latte Dolce e di riprendersi la vetta solitaria della classifica. Un successo che vale oro, quindi, al netto della obiettiva sofferenza patita nel secondo tempo. «Avremmo potuto chiudere il primo tempo con un risultato più rotondo – il commento del presidente Colantonio – ma sulla nostra strada abbiamo trovato un portiere in giornata di grazia, che ha compiuto interventi prodigiosi. Ciò che conta più di tutto, naturalmente, è aver fatto nostri i tre punti. Garofalo? Sono felicissimo che un calciatore del suo spessore, abituato alla serie B, abbia scelto la Turris. Sono certo che il suo immenso bagaglio, sia tecnico che d’esperienza, sarà prezioso per noi. Chiaramente la nostra è una scelta condivisa con lo staff tecnico».



Gli fa da eco il tecnico Fabiano. «Ci ha fatto ingolosire il suo immenso spessore vestito di profonda e sincera umiltà. Ci darà una grande mano e non sarà certo un problema la sua collocazione in campo. Può ricoprire qualsiasi ruolo. Il derby? Queste sono le vittorie più importanti, che danno tanto sul piano mentale. Non era facile imporsi su un campo di gioco come quello di Gragnano, contro una squadra ben organizzata, che non ci permetteva di giocare da dietro e che ad un certo punto ha cominciato a marcare Aliperta ad uomo. Nel primo tempo abbiamo confezionato almeno 4-5 limpide palle gol; nel secondo, pur avendo gli avversari tenuto il pallino del gioco, non abbiamo comunque corso alcun rischio vero, nemmeno in dieci, sfiorando anzi il raddoppio in un paio di circostanze. Risposte da Celiento e Varchetta? Sono titolari, non scherziamo; il loro impiego è dettato anche dalle normali rotazioni tipiche di un organico così importante. Varianti al 4-3-3? A gara in corso, a seconda delle esigenze, passiamo ad un 5-3-2 come ad un 3-4-3».



Amarezza mista a soddisfazione per il tecnico azzurro Chianese. Il Portici resta a quota otto in classifica, a metà strada fra playoff e playout: i segnali di crescita ci sono ed il trainer li evidenzia energicamente. «L’anno scorso me ne sono tornato da Torre del Greco con un 5-0 sul groppone. Stavolta invece è finita col minimo scarto. Vuol dire che siamo cresciuti e che stiamo procedendo nella giusta direzione. La sconfitta è arrivata dopo una prestazione maiuscola, che ci ha consentito di mettere in difficoltà una squadra blasonata e di spessore come la Turris. Certo, nel primo tempo ci ha tenuto in gara Torino, le sue parate decisive ci hanno obiettivamente dato coraggio, consentendoci di disputare ben altra partita nella ripresa. Il discorso vale però anche in ottica Turris, che ha indubbiamente tratto forza dall’errore del nostro difensore in occasione del gol di Celiento. A conti fatti abbiamo sofferto solo su palle inattive, non ricordo azioni manovrate dei nostri avversari. Nel secondo tempo c’eravamo solo noi in campo. Per quanto espresso non meritavamo di perdere, nonostante non si sia comunque riusciti a concludere nella misura in cui abbiamo prodotto».

