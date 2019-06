Turris, caso tribuna in Commissione: l'obiettivo è il dissequestro

di Raffaella Ascione

Un’apertura significativa per trovare – attraverso una proficua sinergia – una soluzione alla questione tribuna. L’ha voluta e incentivata il consigliere Frulio a conferma della precisa volontà dell’Amministrazione di risolvere la grana in tempi compatibili con quelli imposti dalla Lega Pro. Si è svolta nel primo pomeriggio la seduta della I Commissione consiliare, presieduta dal consigliere Gaetano Frulio, cui hanno partecipato anche le società che usufruiscono dello stadio Liguori. Turris e Joga Pepito comprese, chiaramente. Presenti alla seduta – oltre a Frulio – i consiglieri Michele Langella e Luigi Caldarola, il Capo di Gabinetto Alfonso Ascione, il dirigente D’Angelo e gli avvocati Coccoli e Iacomino.



Ha esordito il presidente corallino Antonio Colantonio, che ha esposto, anche attraverso il proprio legale di fiducia, l’avvocato Luigi Ascione, tutte le criticità connesse al sequestro della tribuna in cemento dell’impianto di viale Ungheria: criticità tali da mettere in discussione non solo la domanda di ripescaggio per accedere in serie C, ma anche la stessa partecipazione al campionato di serie D.



Ne è scaturito un confronto vivo ed a conti fatti proficuo. Il dirigente D’Angelo e l’avvocato Coccoli hanno indicato la strategia avviata dal Comune per riottenere la disponibilità della tribuna: dopo il rigetto della prima istanza a ridosso della finale playoff, entro la fine di questa settimana il dirigente consegnerà una relazione tecnica che sarà depositata ad integrazione dell’istanza di dissequestro. L’intenzione è quella di ottenere la disponibilità giuridica della struttura per condurre interventi finalizzati a rendere autonomo il ballatoio abusivo per poi procedere deposito dei relativi calcoli presso il Genio Civile e dunque alla sanatoria.



Attraverso una regolare istanza di accesso agli atti, la Joga Pepito, quale concessionaria dello stadio Liguori e dunque terzo interessato, potrà consultare la documentazione relativa alla procedura, in modo da prestare il proprio contributo, collaborando con l’Ente sul piano strettamente tecnico. Non è detto che si riesca a risolvere la grana in tempo utile per la domanda di ripescaggio, che ad oggi sarebbe preculsa, come evidenziato dal patron corallino. «Se il mancato ripescaggio – ha precisato lo stesso Colantonio – dovesse dipendere da cause non imputabili alla Turris né al Comune, allora ne prenderemo atto ed andremo avanti. Nel frattempo, chiedo di leggere gli atti per provare a risolvere la questione».



Istanza di deroga ad hoc – Si è fatto portavoce dell’iniziativa il consigliere Caldarola: l’idea è quella di valutarne la fattibilità avviando – su input dell’Amministrazione comunale – un dialogo con la Lega Pro sulla questione strutturale. L’iniziativa andrebbe a collocarsi nella direzione tracciata proprio dal presidente della Lega Pro, Ghirelli, che solo qualche giorno fa ha palesato una importante apertura nei confronti dell’Imolese, anch’essa alle prese con problemi strutturali, contattando in prima persona il sindaco Sangiorgi.



Appalto impianto illuminazione – Ieri si è chiusa la procedura indetta sul Mepa: sono state 41 le offerte formulate. In mattinata il dirigente preposto ha provveduto all’aggiudicazione dell’appalto. Si resta adesso in attesa degli esiti delle verifiche Anac. Il rifacimento dell’impianto di illuminazione richiederà 30 giorni di lavoro e gli interventi potranno essere eventualmente sospesi nel corso delle Universiadi.

