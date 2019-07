Turris: raduno al Centro Sportivo Leone, ma prima c'è il Consiglio Federale

di Raffaella Ascione

Ultimi giorni di riposo per i corallini, che si raduneranno lunedì 15 luglio per l’avvio della preparazione precampionato. Piccolo cambiamento di programma rispetto a quanto comunicato dieci giorni fa. Il primo allenamento agli ordini di mister Fabiano sarà infatti svolto – alle ore 18 – presso il Centro Sportivo Leone (ex Aura Sport). La società, si apprende dalla nota stampa diramata nel pomeriggio, «coglie l'occasione per ringraziare il titolare dell'impianto, Danilo Leone, che ha mostrato grande entusiasmo nell'accogliere la Turris, mettendo a disposizione della squadra biancorossa l'intera struttura». Raduno ed allenamento, precisa il club, sono aperti ai tifosi.



Nel frattempo, l’intero ambiente, dalla società ai tifosi, passando chiaramente per squadra e staff tecnico, restano in attesa del Consiglio Federale, che domani – la convocazione è fissata per le 12 – si pronuncerà sulla composizione dell’organico della prossima serie C. Praticamente certi della riammissione tra i «pro», Virtus Verona e Fano; ripescaggio virtualmente acquisito per Modena e Reggio Audace. Restano in bilico, stando alle indiscrezioni finora trapelate, le posizioni di Bisceglie (che ha chiesto la riammissione) e Cerignola (che punta al ripescaggio): per entrambe l’ostacolo è di carattere strutturale. In caso di bocciatura del Bisceglie, subentrerebbe la Paganese, mentre nell’ipotesi in cui dovesse materializzarsi l’incubo per il Cerignola, potrebbero prospettarsi diverse ipotesi (non sono da escludere un format a 59 o una inclusione dello stesso Bisceglie a seguito di ricorso), compresa quella di un’eventuale riapertura dei termini per formulare domanda di ripescaggio, con Turris e Taranto pronte a provarci, a condizione che risultino in linea con i requisiti dei «pro».

