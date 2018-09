Turris nel ricordo del grande Strino: omaggio alla famiglia

di Raffaella Ascione

«In un calcio in cui i cosiddetti giocatori simbolo non esistono più, è più che mai un dovere - oltre che un onore - ricordare con immenso affetto la nostra bandiera Vincenzo Strino, torrese doc, che con il suo attaccamento ai nostri colori ha dato lustro alla nostra amatissima squadra».



Comincia così la lettera aperta con cui il presidente della Turris Antonio Colantonio ha reso nota l'iniziativa realizzata questa mattina allo stadio Liguori. La società ha omaggiato la figlia dello storico portiere corallino, Tania, di un abbonamento per la Tribuna intitolata proprio all'indimenticato Strino. «Credo sia giusto, anzi doveroso ricordarlo prima dell'esordio casalingo della Turris in campionato, e donare a sua figlia questo abbonamento, con l’auspicio che possa assistere a sfide entusiasmanti e fare il tifo per la nostra squadra. Sono certo che anche l’amatissimo papà griderà da lassù "forza Turris" ad ogni azione ».



Da ultimo, il personale ricordo del patron corallino. «Forse i tifosi più giovani non ricordano questo grande portiere che ha difeso per anni la rete della nostra gloriosa Turris, ma tutti quelli della mia generazione che ne hanno potuto ammirare le gesta, ne conservano un ricordo vivo, pregno di ammirazione e stima».

