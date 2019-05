Turris, appalto per il sintetico: si va verso l'aggiudicazione

di Raffaella Ascione

Ancora cinque giorni e poi si procederà all’aggiudicazione dell’appalto per il rifacimento del manto in sintetico dello stadio Liguori. È quanto emerso questa mattina, nel corso delle operazioni di verifica delle offerte formulate attraverso il Mepa e passate – adesso – da undici a nove. Due operatori economici non hanno infatti provveduto ad integrare la propria proposta nel termine accordato in fase di soccorso istruttorio, risultando dunque esclusi dalla procedura.



Lo slittamento dell’aggiudicazione di cinque giorni si rende necessario per la verifica di anomalie delle due offerte risultate più vantaggiose (si profila per il Comune un ribasso di spesa comunque significativo). Nel frattempo, l’Ufficio procederà – rispetto ai due operatori – alle ulteriori verifiche propedeutiche all’aggiudicazione ed alla stipula dell’appalto, guadagnando in tal modo tempo rispetto alla fase successiva. Entro l’inizio della prossima settimana, dunque, sarà reso noto il nominativo dell’operatore che realizzerà il nuovo manto in sintetico al comunale.



E se per il rifacimento del sintetico si prospetta un certo risparmio per il Comune rispetto ai 470mila euro previsti, i costi sono invece lievitati per la realizzazione degli impianti di illuminazione e videosorveglianza. Nel primo caso, si precisa, a causa dei criteri particolarmente stringenti e rigorosi imposti dal Coni ed a cui – in goni caso – tutti gli impianti dovranno adeguarsi. L’ingegnere Franzese – cui è stato conferito «incarico professionale tecnico per l’adeguamento degli impianti elettrici, di illuminazione e videosorveglianza» – ha provveduto alla trasmissione del progetto definitivo (per circa 400mila euro), che potrà essere messo a gara non appena il Consiglio comunale (atteso per la prossima settimana) procederà all’impegno di spesa. Rinnovate ancora una volta le più ampie garanzie circa la disponibilità di fondi per coprire l’intera spesa.



Nel frattempo, la società corallina ha fatto sapere che scatterà domani la prevendita in vista della finale playoff contro il Marsala. I tagliandi saranno disponibili presso i consueti punti vendita abilitati: Club Turris (piazza Luigi Palomba), Salone Barbando (via Mazzini), Scommettendo.it (via Sedivola), Official Store (via Nazionale) e Tabaccheria Piripì (via Roma). «Il prezzo unico è di 15 euro. Avendo a disposizione solo il settore Distinti, di ridotta capienza, la Turris non potrà consentire, suo malgrado e per causa non imputabili alla sua volontà, l'ingresso gratuito a nessun under 14, se non munito di biglietto».

