La Turris riparte da Coppola: l'ex Napoli responsabile tecnico

di Raffaella Ascione

Dopo il perfezionamento del travagliato – a tratti burrascoso – iter burocratico, sono cominciati questa mattina i lavori di rifacimento del manto in sintetico dello stadio Liguori. Gli operai della società aggiudicataria dell’appalto sono all’opera per la rimozione del vecchio manto, mentre sono in corso gli interventi di definitiva ultimazione della nuova palazzina spogliatoi.



Nella giornata di lunedì scadrà invece la gara – indetta sul Mepa – per l’appalto dei lavori del nuovo impianto di illuminazione: entro la prossima settimana dovrebbe dunque intervenire il provvedimento di aggiudicazione.



Nel frattempo, continua a tener banco la questione tribuna, ancora sotto sequestro causa interventi abusivi. Fondamentale ottenerne il dissequestro per la realizzazione degli ulteriori interventi di adeguamento in ottica ripescaggio. E proprio in chiave tribuna, arriva dalla Turris una proposta destinata al Comune. Riguarda l’attivazione di un tavolo tecnico, cui la società corallina parteciperebbe allo scopo di coadiuvare l’Ente per giungere alla soluzione della grana in tempi compatibili con le esigenze del club. Esigenze legate non solo al ripescaggio, ma più in generale ad una realistica e serena programmazione della prossima stagione. Tribuna, insomma, snodo cruciale per il futuro del club corallino.



Quanto agli aspetti tecnici, continua incessante il lavoro della Turris per gettare le basi in vista della prossima stagione. Il primo annuncio ufficiale riguarda l'area tecnica. Ufficiale l'accordo con l'ex Napoli Nando Coppola, nuovo resposnabile dell'area tecnica. «L'ex portiere di Napoli, Bologna, Milan e Verona, è stato individuato dalla società del presidente Antonio Colantonio come una importante figura che si interfaccerà con area tecnica e società. La sua comprovata esperienza calcistica - si apprende da una nota diramata dal club - tornerà utile al giovane dirigente della Turris, che dimostra in questo modo di essere già a lavoro da tempo in ottica Lega Pro».



Attesa a stretto giro un'altra ufficializzazione, quella della conferma di mister Fabiano.

