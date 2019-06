Turris, ripescaggio off limits: nuovo confronto in Comune

di Raffaella Ascione

Praticamente azzerate le possibilità di ripescaggio per la Turris. L’aspetto cruciale – mentre proseguono regolarmente i lavori di rifacimento del sintetico e dell’impianto di illuminazione – continua ad esser rappresentato dalla tribuna, ancora sotto sequestro. Entro il 5 luglio – come reso noto ieri dalla Federazione – la Turris dovrebbe invece depositare una domanda corredata, tra l’altro, della licenza per pubblici spettacoli e delle «risultanze delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che attestino la solidità e la sicurezza del suddetto impianto… Gli esiti delle verifiche non devono prevedere limitazioni sull’agibilità dell’impianto antecedenti al termine della stagione 2019/20».



Incontro in Comune – Proprio il Liguori al centro di un altro confronto lungo l’asse Comune-Turris. L'incontro, animato dal più totale spirito collaborativo, si è svolto in tarda mattinata: presenti il consigliere comunale Luisa Liguoro e l’avvocato Coccoli per l’Amministrazione, poi raggiunti dal consigliere Langella; il presidente Colantonio – con il suo entourage – ed il legale Ascione per la Turris.

Sul piano strettamente procedurale è emersa la scelta condivisa di procedere con l’istanza di dissequestro, finalizzata alla sanatoria del ballatoio abusivo, per riottenere la piena disponibilità – e dunque l’agibilità – della tribuna. Partendo poi dall’oggettivo riscontro della materiale impossibilità di ottenere l’agibilità della tribuna entro il 5 luglio, è stata ipotizzata la possibilità di tentare un dialogo con Ghirelli, numero uno della Lega Pro, nell’ottica di una parziale deroga sul piano impiantistico. Ipotesi però stroncata sul nascere dal riscontro negativo ottenuto – praticamente nell’immediato – rispetto alla richiesta di chiarimenti formulata sul punto dalla Turris. Secca la risposta: «ai fini dell’integrazione dell’organico del campionato di serie C 2019/20 non saranno ammesse deroghe sui criteri infrastrutturali fissati dalle Licenze Nazionali».



Caso tribuna – Sarà pronta in giornata la relazione tecnica da allegare all’istanza di dissequestro che il Comune depositerà nella giornata di lunedì. Un’istanza che mira alla sanatoria del ballatoio abusivo, previo distacco dalla tribuna in cemento. La procedura si risolverà in tempi compatibili con l’avvio del prossimo campionato di serie D.



Videosorveglianza e sediolini – Indipendentemente dal ripescaggio, il Comune procederà alla realizzazione degli ulteriori interventi destinati a rendere il Liguori pienamente conforme ai parametri del professionismo. Quindi, nell’ipotesi in cui alla Turris riuscisse di conquistare la serie C sul campo, non si porrebbero a quel punto tutti gli scogli di questa calda estate.

