Turris, il Liguori torna in discussione: «Pronti a rinunciare al campionato»

Movimentata ripresa degli allenamenti per la Turris, questo pomeriggio. Motivo, nemmeno a dirlo, lo stadio Liguori. Dopo le ferme ed ampie rassicurazioni ricevute da Palazzo Baronale ad inizio settimana circa l’utilizzabilità dell’impianto per le sedute di allenamento – con la previsione di uno stop in occasione degli interventi di installazione dei fari presso le torri di illuminazione – la situazione è drasticamente cambiata in giornata. Prima la nota a firma della dirigente del I° Settore (Istruzione, Politiche Giovanili, Culturali, Sportive e Scuola, Contratti) che ha negato tale disponibilità, poi, intorno alle 16, il sopralluogo al Liguori di un tecnico del Comune che ha esposto l’impossibilità di fruire dello stadio causa cantieri attivi non meglio precisati. Quindi, ad allenamento terminato, l’intervento dello stesso tecnico e dei vigili urbani, giunti per inibire alcune aree «in esecuzione di una pec». I nodi sono venuti al pettine nel momento in cui il patron corallino Antonio Colantonio ha chiesto lumi sul provvedimento inibitorio, su quali fossero i cantieri in questione e quali le aree interessate. Domande rimaste senza risposta, con gli stessi vigili sprovvisti di un provvedimento da notificare. Quindi la richiesta dello stesso Colantonio di una formale convocazione a Palazzo Baronale della Joga Pepito – che su richiesta dell’Ente ha intanto mantenuto attive, pagandole, tutte le utenze – per la formale consegna dell’impianto. Ad oggi l’unico cantiere riguarderebbe l’impianto di illuminazione, in ogni caso fermo dal momento che la consegna dei fari da installare è attesa intorno al 20 agosto. Risale invece ad appena due giorni fa la nota ufficiale con cui l’Amministrazione ha fatto sapere che sono stati «ultimati gli interventi di riqualificazione del manto erboso artificiale e, contestualmente, collaudati i lavori di miglioramento funzionale dell’impianto sportivo A. Liguori – XXX Universiadi di Torre del Greco».



Drastica, intanto, la reazione della società, che ha annunciato dimissioni e rinuncia al prossimo campionato, con conseguente liberazione di tutti i tesserati, nel caso la situazione non rientri e si continui «a riscontrare un atteggiamento così ostruzionistico in chiave stadio».

