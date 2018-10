Turris, è rivoluzione tecnica: nuovo staff per Fabiano

di Raffaella Ascione

Prima il ribaltone in panchina, con Franco Fabiano subentrato a Teore Grimaldi, poi la rifondazione dello staff chiamato a supportare il neo allenatore corallino. È dunque vera e propria rivoluzione tecnica alla Turris. Affiancheranno mister Fabiano il nuovo preparatore atletico Peppe Ambrosio (nativo di Torre del Greco, nelle ultime stagioni tra i "pro" con Casertana e Paganese) ed il preparatore dei portieri Franco Senatore (ex Juve Stabia).



Nel frattempo, buone nuove dall'infermeria per Longo e Cunzi. Il capitano corallino, uscito a scopo precauzionale dalla sfida di Coppa contro il Sorrento, sarà regolarmente a disposizione del tecnico in vista del prossimo match interno contro il Rotonda. Torna arruolabile anche l'ex Catanzaro Cunzi, fermo nelle ultime due gare contro Sancataldese e Sorrento.



Restano invece da valutare le condizioni del portiere D'Inverno, alle prese con una contrattura, e dell'attaccante Guarracino, a causa di una botta a ginocchio rimediata nell'ultima trasferta di San Cataldo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA