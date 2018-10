Turris e Savoia, «gare a rischio»: le trasferte pugliesi sotto la lente

di Raffaella Ascione

Prima la decisione dei gruppi organizzati - Torre del Greco e Cattive Compagnie - di disertare la trasferta del San Nicola in considerazione della prescrizione relativa al biglietto nominativo, poi la segnalazione da parte dell'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni Sportive, che rischia a questo punto di congelare del tutto il seguito corallino in terra pugliese. Con la determinazione n.37, adottata nella seduta del 10 ottobre, l'organo di vigilanza ha infatti segnalato la gara del San Nicola in quanto «connotata da alti profili di rischio», rinviando « alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ai fini dell’individuazione di misure di rigore». Nel frattempo, è stata disposta la sospensione della vendita dei tagliandi d'ingresso «fino all’assunzione di determinazioni in merito».



Una misura adottata in considerazione della concomitante gara di Bitonto, dove sarà di scena il Savoia. Corallini ed oplontini - divisi da una storica rivalità - si ritroverebbero infatti a seguire contemporaneamente lo stesso percorso.



Anche per il match del Città degli Ulivi è infatti scattata la segnalazione dell'Osservatorio, con relativa sospensione della vendita dei tagliandi d'ingresso.



Due, a questo punto, i possibili risvolti: il divieto di trasferta per entrambe le tifoserie, oppure il differimento del fischio d'inizio di una delle due gare. Ipotesi, quest'ultima, al momento al vaglio degli organi preposti.

