Turris, si svuota l’infermeria e gli ultrà restaurano il murale

di Raffaella Ascione

Seduta di rifinitura questa mattina per la Turris, che domani esordirà al Liguori – nel turno preliminare di Coppa Italia – contro il Pomigliano.



Per l’occasione, mister Grimaldi recupera i centrocampisti Nicola Leone (risolto il fastidio al tallone) e Nicola Formisano (reduce da qualche giorno di febbre), che figurano regolarmente nell’elenco dei convocati. Restano invece ai box i baby Pizza, che lunedì si sottoporrà ad un’ecografia di controllo, e Musella, atteso invece da una visita ortopedica che consentirà di appurare i tempi di recupero (per lui problema al ginocchio).



E mentre – nei giorni scorsi – la Turris proseguiva la preparazione in vista dell’atteso esordio stagionale, gli ultrà si davano da fare a bordo campo per restaurare l’imponente murale realizzato nel 2010.



Ravvivato infatti il rosso che fa da sfondo alla scritta – Fc Turris 1944 – e risistemata l’intera opera in tempo utile per il fischio d’inizio – alle ore 17 – di domani pomeriggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA