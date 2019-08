Turris-Simonetti, affare fatto: «È l’occasione che aspettavo»

di Raffaella Ascione

Adesso c’è anche l’ufficialità. Felice Simonetti, attaccante classe 1996, è un calciatore della Turris. L’ex Nocerina si era aggregato al gruppo già da qualche giorno e l’accordo era praticamente definito in ogni aspetto. Oggi, quindi, l’annuncio della società corallina.



«Il fisico possente della classica punta centrale, è la caratteristica principale di Simonetti, reduce – così il club in una nota – da un'ottima stagione alla Nocerina: con 32 presenze e 10 reti, l’attaccante ha contribuito alla salvezza della formazione molossa. Dopo aver atteso l'occasione giusta, è arrivata per lui la Turris».



Un concentrato di entusiasmo e buoni propositi, le dichiarazioni del neo attaccante corallino. «È valsa la pena attendere. Sono stracontento dell'occasione che mi hanno fornito il presidente Antonio Colantonio e la società tutta. Sono a disposizione del mister e dei miei compagni per fornire il mio contributo in questa stagione che si annuncia importantissima».

