Turris, trasloco al Solaro: allenamenti a porte chiuse

di Raffaella Ascione

Nuovo trasloco per la Turris, che dall’Aura Sport – dove si è allenata anche dopo la pausa di ferragosto – si sposterà domani al Solaro di Ercolano. Ottenuta la disponibilità dell’impianto di via Doglie dal sindaco della città degli Scavi, Ciro Buonajuto, i corallini si alleneranno a porte chiuse. Almeno per tutta la prossima settimana, in attesa che da Palazzo Baronale giunga l’attesa notizia relativa alla disponibilità del Liguori, se non altro per gli allenamenti. Resta da chiudere il cantiere dell’impianto di illuminazione, che dovrebbe riattivarsi proprio in settimana, con l’istallazione dei nuovi fari. La speranza è che si riesca ad ultimare i lavori entro fine mese (in occasione delle frizioni di inizio agosto era stata del resto prospettata al club l’esigenza di svolgere altrove una decina di allenamenti). La Turris resta dunque in attesa di conoscere la data dell’atteso ritorno a casa, ma nel frattempo – nonostante si sia in pieno agosto – a Palazzo Baronale continua a tener costantemente banco la questione. E domani mattina se ne potrebbe parlare con alcuni tifosi – non riconducibili al tifo organizzato – che hanno lanciato e diffuso l’appuntamento via social.



Auspica una rapida soluzione della vicenda, il tecnico corallino Franco Fabiano. «Tutti dobbiamo dare una mano a questa Turris. Lo dico da torrese, prima ancora che da allenatore. La squadra ha bisogno del suo stadio e non solo per questioni logistiche. Il senso di appartenenza è fondamentale. È quindi necessario sedersi attorno ad un tavolo e stringere un’alleanza per il bene di Torre, della Turris e dei torresi. Solo così si vince. Non bastano società e squadra, non basta il solo lavoro sul campo. Serve il sostegno della città per far tornare la Turris in certi contesti. Facciamo in modo che si parli della nostra città anche per le cose belle. La Turris lo è. Senza dimenticare naturalmente le altre realtà sportive, che avrebbero tanto da dare e da dire nelle rispettive discipline, se avessero l’opportunità di esprimersi al meglio».



Passa poi ad una disamina di girone e campionato, mister Fabiano. «Non devono certo dirlo a me quanto il girone G sia impegnativo ed ostico. L’ho già affrontato, proprio con la Turris, e sono arrivato secondo. So benissimo che affronteremo un raggruppamento impegnativo sia sul piano della qualità che dell’intensità. Troveremo squadre valide, che sanno giocare a calcio, con alle spalle ottime strutture societarie ed importanti settori giovanili, tra i migliori in Italia. Tutte le nostre avversarie, nessuna esclusa, hanno in organico validi under e giocatori importanti. Chi si contenderà il primato? Saremo almeno in sei. Alle quattro-cinque preannunciate, va aggiunta la solita sorpresa».



Categorico il monito di Fabiano in vista dell’esordio di Artena. «Abbiamo già affrontato la Vis Artena in precampionato e sappiamo che è una squadra ostica e ben messa in campo, di sicuro impegnativa. Solo con grande umiltà possiamo superare prove del genere. Abbiamo una squadra importante e la consapevolezza di giocare per il vertice, ma ci sarà da battagliare, contro ogni avversario. Umiltà, determinazione e consapevolezza dei nostri mezzi non dovranno mai mancare».

