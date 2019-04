Turris, sopralluogo al Liguori ok: adesso mano al progetto

di Raffaella Ascione

Buone nuove dal sopralluogo condotto questa mattina al Liguori. Il tecnico inviato dalla Lega Pro, in presenza dei consiglieri Gaetano Frulio e Michele Langella, oltre che dell’architetto D’Angelo e di due tecnici comunali, ha appurato che il sottocampo dell’impianto di viale Ungheria è «utile ma va rivisitato in alcuni punti», come confermato da Frulio. Questo vuol dire che i lavori per il rifacimento del sintetico non sono destinati a lievitare – anche dal punto di vista economico – a causa di ulteriori, significativi interventi da realizzare per l’adeguamento (anche) del sottocampo. Saranno necessari accorgimenti solo in alcuni punti, dal momento che la funzione di drenaggio ha superato l’esame tecnico.



Definiti dunque i prossimi step. Acquisite le informazioni emerse dal sopralluogo, il Comune dovrà adesso provvedere alla predisposizione di un progetto (necessari dai 10 ai 15 giorni) da inviare alla Lega Pro. Si viaggerà in tal senso ad una velocità maggiore in considerazione del fatto che il Liguori rientra nel circuito Universiadi: una volta rivenuto l’ok dalla Lega, con annesse, eventuali varianti, si procederà quindi a bandire la gara. I tempi di realizzazione – è quanto emerso in mattinata – risulterebbero compatibili con lo svolgimento delle Olimpiadi Universitarie.

Questione fondi. Garantita a più riprese la disponibilità, si procederà nel prossimo Consiglio comunale a deliberare la variazione di bilancio che consentirà di destinare ufficialmente le risorse – già – individuate al Settore Lavori Pubblici, dunque ai lavori di adeguamento dello stadio Liguori.

