Turris, sopralluogo al Liguori: «Sorti intoppi ma sarà a norma»

di Raffaella Ascione

Sabato l’amaro sfogo del direttore generale della Turris Rosario Primicile, che ha energicamente espresso tutta la propria amarezza per lo stato in cui ad oggi versa lo stadio Liguori: un cantiere a cielo aperto, in cui i lavori procedono a rilento, ben oltre le scadenze concordate. Questa mattina, in riscontro alla decisa segnalazione del club («Difficile andare avanti in queste condizioni»), si è svolto un sopralluogo al comunale per verificare lo stato dei luoghi e sollecitare il completamento delle opere in corso. Hanno raggiunto l’impianto di viale Ungheria, in rappresentanza dell’Ente, il Capo di Gabinetto Alfonso Ascione, l’architetto Virtuoso ed il geometra Loffredo. «Volevamo verificare lo stato di avanzamento dei lavori – spiega Alfonso Ascione – rispetto alle scadenze concordate. Purtroppo ci sono stati passaggi burocratici ed imprevisti in corso d’opera che hanno effettivamente dilatato i tempi di consegna. Per questo chiediamo comprensione e pazienza: consegneremo alla Turris, anche nella forma dell’affido diretto, un impianto in regola e pienamente funzionale».



Nel corso di questa settimana – necessari dai quattro ai cinque giorni lavorativi – dovrebbe definitivamente chiudersi il cantiere del sintetico ed entro lo stesso termine sarà avviata la pratica di smaltimento del materiale di risulta, che compete - come da contratto - proprio alla ditta che ha installato il nuovo tappeto di gioco. Destinati invece a slittare di qualche settimana i tempi di consegna del nuovo impianto di illuminazione, anche in conseguenza del fatto che solo con l’ultimo Consiglio comunale – svoltosi martedì scorso – sono stati approvati i debiti fuori bilancio destinati al finanziamento dei lavori. Parallelamente saranno poi realizzati quegli ulteriori interventi – installazione del cancello lato Distinti e messa a punto delle uscite d’emergenza rientranti nel perimetro del tappeto di gioco – funzionali al rilascio della certificazione di agibilità. La consegna dell’impianto è prevista per settembre, il che vorrebbe dire – a meno di un’improvvisa quanto improbabile accelerata – dover disputare lontano dal Liguori i primissimi impegni ufficiali. Poi però club e squadra potranno contare si di un impianto pienamente funzionale ad esigenze ed obiettivi dichiarati.



Non è intanto da escludere – ma si tratta in tal caso di una questione puramente tecnica – che, in attesa appunto del sopralluogo della Commissione di Vigilanza, si consenta il parziale utilizzo dell’impianto per i soli allenamenti, in modo che la squadra, di rientro dal ritiro di Fiuggi, non sia costretta a cercare ospitalità altrove.

