Stadio Liguori: proroga di un mese alla Joga Pepito, Turris in attesa

di Raffaella Ascione

È scaduto alle ore 12 del 24 settembre il termine per la presentazione delle offerte nell'ambito della procedura selettiva per la concessione temporanea - della durata di 18 mesi - dello stadio Liguori. Cinque le offerte pervenute. Tra queste, quella della Turris, che lo scorso 4 settembre ha protocollato istanza di affido diretto dell'impianto di viale Ungheria.



Nel frattempo - proprio in considerazione dell'iter innescatosi con la richiesta del club corallino - è stata prorogata fino al 31 ottobre la scadenza del rinnovo dell’affidamento della gestione temporanea del Liguori in favore della Joga Pepito: è quanto stabilito con la determinazione n.1733 (pubblicata questa mattina) a firma del Dirigente del Primo Settore Politiche Giovanili Culturali Sportive Scuola, Ernesto Merlino.



Il provvedimento fa seguito alle «determinazioni assunte dalla V Commissione Trasparenza del Consiglio Comunale, nel corso della riunione del 20 settembre 2018, in ordine all’esame della richiesta di affidamento diretto della gestione dello stadio comunale A. Liguori pervenuta dalla A.s.d. Calcio Turris», ed in particolare «alla richiesta unanimemente formulata dalla Commissione di sospensione della procedura selettiva in corso per l’affidamento della gestione temporanea dello stadio comunale, al fine di consentire una accorta valutazione della richiesta pervenuta dalla A.s.d. Turris Calcio».



La Commissione Trasparenza si riunirà nuovamente a Palazzo Baronale mercoledì 3 ottobre alle ore 12.

