Turris: svolta sintetico,indetta la gara per l'impianto di illuminazione

di Raffaella Ascione

La notizia, attesa con trepidazione da tutto l'ambiente Turris, è arrivata proprio a ridosso del gong. Sarebbe ad un passo dall’esser formalmente aggiudicata la gara d’appalto indetta per il rifacimento del manto in sintetico dello stadio Liguori. Dopo le quattro rinunce incassate nel corso dell’ultima settimana, una tra le cinque società ancora in graduatoria avrebbe infatti manifestato in mattinata la propria disponibilità all’esecuzione dei lavori.

Un autentico sospiro di sollievo, dal momento che i quattro “no” incassati negli ultimi giorni avevano fatto seriamente temere che la gara, complici i ristretti tempi di lavorazione causa Universiadi, rimanesse non aggiudicata. Il rischio sarebbe stato dunque scongiurato questa mattina. Bisognerà adesso attendere il formale provvedimento di aggiudicazione – che sarà reso solo dopo le verifiche di rito – cui seguirà l’avvio dei lavori. L'aprtura del cantiere - dovesse stavolta filare tutto liscio - potrebbe registrarsi nella giornata di lunedì.



È invece ufficiale l’indizione della procedura aperta di richiesta di offerta sul Mepa «per l’affidamento dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici e di illuminazione dell’impianto sportivo A. Liguori». Il progetto esecutivo, per un importo complessivo di 400mila euro, era stato approvato la scorsa settimana con deliberazione di Giunta, mentre risale a ieri - passando prima per il Consiglio comunale e poi per la stessa Giunta - la delibera di immediata esecutività del «rendiconto della gestione esercizio finanziario 2018», che ha di fatto dato il via libera al bando di gara.

Con la determinazione che ha ad oggetto l’indizione della gara, è stato inoltre dato atto che «sussistono ragioni di urgenza… e pertanto i termini sono stabiliti in giorni 10 a decorrere dalla data di pubblicazione della RDO sul Me.Pa».



Nel frattempo, sono in fase di ultimazione i lavori alla nuova palazzina spogliatoi. Operai al lavoro al Liguori, per completare il cantiere in vista delle Universiadi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA