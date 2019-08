Turris, tris in amichevole alla Frattese: «Buon test, stiamo crescendo»

di Raffaella Ascione

Successo in amichevole questo pomeriggio per la Turris, che al centro sportivo La Paratina di Chiaiano ha battuto per 3-0 la Frattese degli ex Grezio, De Rosa e Roghi. Gara vivace, specie nella prima frazione di gioco. La sblocca capitan Longo (di testa, sugli sviluppi di un corner), dopo due reti annullate ad Alma ed una traversa di Aliperta. Nella ripresa, prima il raddoppio di Del Prete in tap-in, quindi – su assist di Celiento – il tris dell’ex Gela, chiamato a fungere da terminale offensivo dopo la sostituzione di Longo.



Nella prima frazione gioco, mister Fabiano propone una linea difensiva – a presidio di Siani – composta dagli esterni Esempio e Giofrè, e dai centrali Di Nunzio e Riccio; in mediana Aliperta, Forte e Fabiano; tridente animato dagli esterni Alma e Da Dalt a supporto di Longo. Nella ripresa, gli innesti di Varchetta, Franco e Celiento, a rilevare – rispettivamente – Di Nunzio, Forte e Da Dalt. Quindi Prevete per Aliperta e Del Prete – autore del raddoppio – per Fabiano. Spazio poi a tutti gli elementi in rosa, con gli innesti di Liguoro, De Simone e Tarallo.



«Un test positivo contro una squadra importante – commenta a margine dell’amichevole mister Franco Fabiano – ed il risultato in queste circostanza è del tutto marginale. Mentalmente ci siamo, qualcuno chiaramente non è ancora al top, ma in questa fase è più che normale, mi sarei meravigliato del contrario. In ogni caso, abbiamo a disposizione ancora 10-12 giorni di lavoro prima dell’avvio di campionato. Tutta la squadra sta crescendo, conta solo questo».

