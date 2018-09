Riscatto Turris, tre gol al Troina e Grimaldi avverte: «Più equilibrio»

di Raffaella Ascione

La Turris non stecca al Liguori. I corallini s'impongono per 3-1 sull'ostico Troina e raccolgono i primi tre punti in campionato, conditi - stavolta - dagli applausi dei propri sostenitori.



Diverse le novità di formazione proposte dal tecnico corallino Grimaldi a fronte dell'undici sconfitto nell'esordio di Roccella. Tra i pali promosso D'Inverno, mentre in difesa spunta Auriemma nell'inedito ruolo di esterno basso. Linea mediana tutta esperienza e fisicità, con Vacca, Aliperta e Leone. In avanti, tridente composto da capitan Longo, Cunzi e dal baby Messina.



Il vantaggio corallino arriva al 12'. Dopo una pregevole combinazione con Longo, Auriemma trova l'1-0 con una precisa conclusione che passa proprio sotto le gambe del portiere. Dopo l'ennesimo spunto targato Longo - che prima rimedia un corner e poi ci prova di testa sugli sviluppi del calcio dalla bandierina - la Turris rischia al 27', quando Lo Cascio prova a risolvere una mischia: conclusione arpionata da D'Inverno. Il raddoppio corallino al minuto 31: Auriemma innesca Longo, che si accentra dalla sinistra e dal limite lascia patire una velenosa conclusione su cui nulla può Zummo. Il tris pare cosa fatta al 37', ma la botta al volo di Lagnena sfiora l'incrocio dei pali e si spegne sul fondo. Troina pericoloso su calcio piazzato con Piyuka al 40'. Quattro minuti più tardi il 2-1 ospite: Lo Cascio va di testa su traversone dalla destra e riapre i giochi a due minuti dal duplice fischio.



La rete rinvigorisce i siciliani, che si approcciano con una certa veemenza alla seconda frazione di gioco. Ospiti subito pericolosi con una staffilata di Mussi respinta da D'Inverno: sulla ribattuta spreca poi clamorosamente Ferreira. Un minuto dopo Cunzi spedisce sull'esterno della rete il pallone del possibile 3-1.



Brivido lungo la schiena per il pubblico del comunale al 17', quando il diagonale di Ferreira lambisce il secondo palo e finisce di un nulla sul fondo. La Turris prova a pungere su calcio piazzato: prima con Celiento (entrato a rilevare uno spento Cunzi), poi con Franco, sfiorando il bersaglio.



Al 40' il tris di Celiento, che indovina una pazzesca parabola dai 25 metri che consente ai suoi di mettere in ghiaccio la gara ed al Liguori di abbandonarsi ad un'esultanza liberatoria.



«Pienamente soddisfatto - commenta il tecnico Grimaldi - dall'atteggiamento con cui i ragazzi hanno affrontato un avversario così ostico come il Troina. Non era facile dopo lo scivolone di Roccella e dopo qualche critica che ha dato la sensazione dell'accanimento. Ingiusto nei confronti di un gruppo che non si risparmia sul piano dell'impegno. Servono equilibrio e serenità per consentire a questa squadra di crescere. Quanto alla gara, sono parecchio arrabbiato per il gol subito, perché quella situazione l'abbiamo provata più volte in allenamento. Le scelte iniziali? C'è stata qualche sorpresa, suggerita dal lavoro svolto nell'intera settimana e dall'esigenza di rispondere alle caratteristiche dell'avversario. In tal senso ho ritenuto opportuna una linea mediana più esperta e dotata di una certa fisicità chi sta meglio gioca. Qua tutti sono utili ma nessuno è indispensabile».

