Turris, ufficiale l’aggiudicazione per il sintetico: sopralluogo al Liguori

di Raffaella Ascione

Sarà la Co.R.A. Costruzioni Edili Raffaele Alfiero S.r.l. a realizzare il nuovo manto in sintetico dello stadio Liguori. La definitiva aggiudicazione dell’appalto è stata disposta con determinazione dirigenziale a firma dell’architetto Giuseppe D’Angelo. Il rappresentante della società aggiudicataria – cui sono state esplicitamente evidenziate le ragioni d’urgenza che si accompagnano ai lavori da realizzare – ha già provveduto ad effettuare un primo sopralluogo al comunale. La consegna dei lavori avverrà dunque – come ipotizzato ad inizio settimana – nel giro di un paio di giorni. La buona notizia – per il Comune – è che la società aggiudicataria ha offerto un ribasso del 31,752% sull’importo a base di gara, con conseguente risparmio per l’Ente di 131.916,42 euro.



Nella giornata di ieri la Giunta ha inoltre provveduto all’approvazione del progetto definitivo dell’impianto di illuminazione, mentre la progettazione dell’impianto di videosorveglianza - la cui predisposizione preventiva non sarebbe condizione indispensabile, procedendosi direttamente al finanziamento - sarà definita nel corso della realizzazione di quello di illuminazione. Si attingerebbe in tal caso al risparmio derivato dalle gare intanto definite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA