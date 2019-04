Turris, uragano Vacca: «Voglio restare qui»

di Raffaella Ascione

Una stagione da incorniciare. E non solo per l’eccezionale rendimento in mediana. La rete con cui ieri ha sbloccato il derby con la Nocerina è l’undicesima stagionale per Raffaele Vacca, che aggiunge così un ulteriore tassello ad un’annata vissuta da protagonista, sia sul piano personale che su quello di gruppo. Con un unico, enorme neo. «Ci hanno fatto una cattiveria mettendo il Bari nel nostro girone. Non era mai accaduto – commenta il centrocampista a margine del poker ai molossi – che una pugliese disputasse il girone siciliano. Meritiamo la serie C. senza il Bari l’avremmo certamente conquistata sul campo, quindi mi auguro che in un modo o nell’altro il prossimo anno la Turris possa disputare il campionato di serie C. Ce la metteremo tutta da qui alla fine dei playoff affinché questo sogno si realizzi. Lo meritiamo tutti. Noi squadra, la società e i nostri tifosi. Undici gol in campionato? Naturalmente felice per questo, anche perché ho superato l’obiettivo che mi ero dato ad inizio stagione. Merito del mister e di tutti i miei compagni». Tornato a Torre a distanza di sette anni, nel pieno della maturità, il centrocampista rilancia in chiave corallina. «Mi piacerebbe restare il prossimo anno. Anche in D, certo, con un progetto importante».

Contro la Nocerina ha firmato il suo primo gol in serie D il giovane Vincenzo Di Dato, attaccante classe 2000, torrese doc, aggregato in prima squadra dalla Juniores. «Una grande gioia – commenta – che mi rende orgoglioso. Dedica? A mio padre e mio fratello. Ringrazio per questa possibilità il mister ed i compagni di squadra, che mi hanno accolto alla grande sin da subito. Sono di Torre, tengo immensamente a questa maglia e la suderò sempre».

