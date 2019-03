Turris a valanga sul Locri: 4-0 e vittoria dedicata a Gazzaneo

di Raffaella Ascione

Un’altra goleada casalinga. La Turris archivia con un perentorio 4-0 l’impegno contro il Locri ed incrementa il vantaggio sulla terza: il Marsala, fermato sul pari dal Castrovillari, è adesso a -11. In casa corallina persiste il silenzio stampa indetto nella giornata di venerdì, ma il club del patron Colantonio tiene a rivolgere una dedica particolare nell’immediato post partita. La netta vittoria contro il Locri è tutta per il tecnico della Juniores Valerio Gazzaneo ed i figli Aldo, ex calciatore corallino, e Sabrina, nella giornata di venerdì colpiti dal lutto della perdita della moglie e madre, Raffaella Oliva.



Il risultato boccia sonoramente i calabresi di Quattrone, nonostante nella prima frazione di gioco il Locri non abbia affatto demeritato: abile non solo a contenere gli avanti corallini, ma anche a proporsi con qualche interessante sortita offensiva. La gara si vivacizza intorno al quarto d’ora, quando su traversone dalla sinistra di Fibiano, non ci arrivano per una manciata di centimetri prima Longo e poi Vacca. Immediata la replica degli ospiti, al tiro un minuto più tardi con Pannitteri, che da posizione favorevole alza troppo la mira. Ci provano nel giro di tre minuti Celiento e Longo: il primo con una conclusione in area, il secondo con un velenoso diagonale; entrambi raccolgono solo un corner. Nel finale di frazione, Locri pericoloso con Trombino, che ci prova con una mezza girata cui si oppone efficacemente Casolare.



Nella ripresa, la Turris mette subito in chiaro le proprie intenzioni. Otto minuti e Vacca trova la rete in tap-in, ma l’arbitro annulla per segnalazione di off side. All’11’ Fibiano – sfruttando una sponda di Longo – sfiora il palo con una conclusione dal limite. Il gol è nell’aria e due minuti più tardi è Vacca a far esultare il Liguori con un chirurgico tiro a giro: dopo due reti consecutive annullate, stavolta l’esultanza del centrocampista corallino è legittima. Il raddoppio al 17’: Celiento innesca Longo, che entra in area, elude un difensore e la piazza di destro di precisione. Al 25’ numero di Guarracino, che di caparbietà se ne va sulla destra e la mette al centro per Vacca, anticipato da un difensore; sugli sviluppi, azione insistita di Celiento, che però sbatte contro il muro della difesa calabrese. Alla mezz’ora gran sventola di Vacca dal limite: portiere in corner. Il tris al minuto 35. Bruciante ripartenza corallina: Cunzi se ne va in profondità, riceve da Celiento ed insacca, così interrompendo una lunga astinenza. Al 39’ sanzionato con il penalty l’intervento di Lagnena su Pagano. Casolare mantiene inviolata la porta, neutralizzando la battuta di De Marco: neutralizza casolare. Gara definitivamente chiusa al minuto 41, quando Cunzi finalizza di destro un’altra ripartenza.



E mentre la Turris resta in silenzio stampa, è amara, nel post partita, l’analisi del tecnico calabrese Quattroni. «Nel primo tempo avremmo meritato sicuramente più della Turris. Probabilmente proprio questo ci ha fatto perdere un po’ di umiltà nella ripresa. Ho rimproverato i ragazzi, non si possono commettere errori del genere contro squadre come la Turris. Il risultato mi pare onestamente eccessivo nella portata, oggi forse i quattro gol di differenza non ci stanno. Salvezza? Non cambia nulla per noi. Avevamo preparato la gara per portare via un punto e devo dire che nel primo tempo l’abbiamo interpretata al meglio. Poi c’è stato quel black out che ci ha condannato. Mi spiace per i ragazzi».

