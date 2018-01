Turris verso la sfida salvezza: Colantonio chiama il pubblico e "smonta" Baratto

di Raffaella Ascione

Prezzi popolari domenica contro il Manfredonia dell'ex Baratto. Un modo per coinvolgere ulteriormente la piazza ed invitarla a compattarsi attorno a Carannante ed ai suoi ragazzi in occasione di una sfida salvezza da aggiudicarsi a tutti i costi.



A farsi portavoce del messaggio rivolto alla città, il presidente corallino Antonio Colantonio. «Ho sempre insistito con particolare energia sull'importanza del sostegno del pubblico per questa Turris. Oggi più che mai mi rivolgo al popolo corallino affinché si schieri al fianco della squadra, in questa battaglia e nelle prossime che saremo chiamati ad affrontare. Perché è questo che ci aspetta. Una battaglia a domenica, per puntare con decisione al nostro obiettivo. I prezzi popolari? Certamente non per dare ossigeno alle casse societarie. Punto al calore della gente. Ecco cosa voglio. Oltre ad un successo sul campo, ovviamente. Cominciare il girone con una vittoria sarebbe importante. I ragazzi hanno lavorato bene durante questa lunga sosta natalizia, anche per trovare la giusta amalgama dopo le tante novità maturate nel mese di dicembre».



Domani la Turris si ritroverà contro Giovanni Baratto, che di recente - dopo aver speso parole positive per la piazza, anche in considerazione dei suoi trascorsi da calciatore - non ha però risparmiato stoccate all'attuale proprietà. Dichiarazioni al vetriolo, relative alle pendenze economiche - da imputarsi chiaramente alla gestione Giugliano - poi saldate proprio da Colantonio. «Baratto chi? Ma di cosa dovrei parlare?», glissa il patron corallino, che poi chiude l'argomento. «Vorrei solo tranquillità per la Turris. Ora che abbiamo appianato praticamente tutti i debiti ereditati, vorrei arrivassero i risultati sul campo».



Buone nuove, intanto, dall'infermeria. Contro il Manfredonia mister Carannante avrà a disposizione l'intera rosa, compresi gli under Esempio, Brogna e Borriello, le cui condizioni destavano - settimana scorsa - qualche preoccupazione. Disponibile anche il centrocampista Romano, alle prese ieri con un attacco febbrile.

