Ufficiale il -2 alla Turris: corallini ai margini dei play-off

di Raffaella Ascione

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficialmente recepito il -2 in classifica a carico della Turris: il provvedimento - contenuto nel comunicato ufficiale n.43 - è intervenuto a seguito del rigetto del ricorso proposto dal club corallino innanzi alla Corte Federale d'Appello. Dinanzi al Collegio, la società del presidente Colantonio - difesa dall'avvocato Chiacchio - aveva impugnato la decisione (dello scorso sei settembre) del Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania.

Esaurito l'iter procedimentale, dunque, è divenuto definitivo il -2 inflitto al club corallino in relazione agli ulteriori sviluppi della vicenda Pietro Abbate (che già nella passata stagione causò una penalizzazione di sei punti, poi ridotta a quattro).

Turris dunque ufficialmente a quota nove in classifica, ai margini della zona play-off. Ad attendere adesso i corallini - reduci da un ciclo di ferro contro Bari, Messina e Marsala - il doppio impegno interno contro Cittanovese e Acireale.

