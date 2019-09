Uliano e Esposito fanno volare la Gelbison: 0-2 a Francavilla

di Gerardo Lobosco

La Gelbison non intende fermarsi e chiude la doppia sfida in campo avverso con un bilancio decisamente positivo 4 punti che la collocano nella parte alta della classifica. Dopo il pari di Altamura fa ancora meglio nella trasferta in terra lucana sul campo del Francavilla di Ranko Lazic e si impone con autorevolezza grazie a due reti giunte nella ripresa. Alessio Martino, trainer dei cilentani schiera dall'inizio l'attaccante argentino Varela, e fin dalle prime battute la formazione vallese fa capire le intenzioni di fare suo il match e mette a dura prova la difesa del Francavilla con Zanghi e Varela, la replica dei padroni di casa è affidata a Maggio che sfiora la traversa con un tiro dalla distanza. L'equilibrio si interrompe nella ripresa dopo un grande intervento del portiere campano D'Agostino che si oppone ad una conclusione di Maggio, al 27' passa la Gelbison con il suo uomo migliore il capitano Uliano, che da calcio piazzato buca la porta di Caruso. La Gelbison con il vantaggio controlla senza sforzi la sterile reazione del Francavilla, poi a tre dal termine Martino, decide di far guadagnare i meritati applausi a Uliano, inserendo Esposito, e proprio quest'ultimo in pieno recupero mette il sigillo alla gara siglando il definitivo 0-2 che regala tre punti ai rossoblu cilentani ora salgono a quota 7 in classifica. E domenica al Morra arriva il Gladiator.

