Uliano in gol e il Gelbison vola al secondo posto: 0-1 a Fasano

di Gerardo Lobosco

La Gelbison non si ferma e va ad espugnare il campo del Fasano e vola al secondo posto. Nella sfida di vertice la formazione cilentana del tecnico Alessio Martino, non si snatura e proprone il tridente d'attacco con Orlando, Varela e Tandara, ma poi a risultare decisivo è il capitano Uliano, il quale nella ripresa al minuto 31, con la sua specialità il calcio da fermo beffa l'estremo difensore dei pugliesi Suma. In precedenza era toccato a Bernardino D'Agostino blindare la sua porta su una punizione di Corvino. E quando non ci arriva il portiere dei rossoblu vallesi come nel caso del 47' è il palo a salvarlo sulla conclusione a botta sicura di Rizzo. E per D' Agostino si allunga l'imbattibilità ora sono 450 i minuti che la sua porta non subisce reti in pratica dall'inizio della stagione. E con 11 punti la Gelbison si insedia alla piazza d'onore alle spalle del Brindisi che precede i cilentani di una lunghezza, e domenica derby a Vallo della Lucania con i cugini dell'Agropoli per continuare a sognare in grande.

© RIPRODUZIONE RISERVATA