Un bomber di razza al Pomigliano: De Luca è granata

di Raffaella Ascione

Un altro colpo ad effetto per il Pomigliano del presidente Raffaele Pipola, che ha annunciato il tesseramento di Fabio De Luca. Attaccante classe 1981, De Luca arriva nella città dell’Alfa con oltre 100 reti all’attivo in carriera, siglate dalla Serie B alla D con le maglie di Salernitana, Reggiana, Fiorenzuola, Battipagliese, Ragusa, Scafatese, Pianura, Lamezia, Lucchese, Aversa Normanna, Picerno e Gelbison.



Particolarmente attivo, negli ultimi giorni, il club di Pipola, che con una serie di annunci a raffica sta gradualmente colmando il gap maturato nel corso di settimane di totale inattività sul mercato: l’annuncio di De Luca segue quelli di Imparato, Picascia e Savarise.



«Ringrazio Giovanni Piemonte per l'opportunità che mi è stata data e la società del Pomigliano che ha creduto in me. Non vedo l'ora di cominciare e garantisco che darò tutto me stesso per questi colori», queste le prime dichiarazioni di De Luca dopo l'ufficializzazione del suo tesseramento.



Un ringraziamento particolare, poi, a chi in queste settimane gli ha permesso di allenarsi e farsi trovare pronto. «Tengo a ringraziare la società del Salernum del mio amico-presidente Giacomo La Marca. Mi sono allenato con loro in questo periodo ed ho avuto la possibilità di conoscere ed apprezzare uno staff e dei calciatori davvero stupendi, ai quali auguro di disputare una grande stagione».

