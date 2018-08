Un ex difensore del Parma a Portici: è Sall il centrale che mancava

di Raffaella Ascione

Scuola Parma, con una consolidata esperienza tra i professionisti: è Dembel Sall, difensore centrale classe 1994, il rinforzo per il pacchetto arretrato del Portici.



Nella passata stagione, il difensore di origini senegalesi ha vissuto una breve e poco esaltante esperienza a Torre del Greco – 12 presenze all’attivo con la Turris di mister Carannante – prima dello svincolo e del successivo approdo ai reggiani del Lentigione (sempre in Serie D).



Prima del suo arrivo a Torre del Greco – in casacca corallina la sua prima esperienza al Sud Italia – Sall ha militato stabilmente tra i professionisti: dal gennaio 2015 al maggio 2017 ha indossato la maglia del Pro Piacenza, collezionato 54 presenze condite da 4 reti.



È ripresa intanto quest’oggi la preparazione degli azzurri di mister Chianese che, reduci dal blitz dello Squitieri, nel primo turno di Coppa Italia se la vedranno col Gragnano, al San Michele.

© RIPRODUZIONE RISERVATA