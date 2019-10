Un Giugliano incerottato scenderà in campo a Messina

di Ferdinando Bocchetti

E' un Giugliano incerottato quello che sta rifinendo la preparazione in vista della gara di domenica sul campo del Fc Messina. Il tecnico Massimo Agovino (nella foto) dovrà rinunciare agli infortunati Di Girolamo, D'Ausilio e Micillo. Non in buone condizioni anche il capitano Liccardo, che potrebbe però recuperare in extremis. L'allenatore gialloblu, per la sfida in terra siciliana, sembra orientato a variare il modulo tattico: dal 4-3-3 al 3-4-2-1. "Le assenze - spiega Agovino - non dovranno essere un'alibi. Affronteremo una formazione vera, che gioca a calcio, ma noi vogliamo allungare la striscia positiva di risultati".



Il Giugliano è reduce dalla vittoria interna sul Marina di Ragusa, ottenuta due giorni dopo la scomparsa del presidente Salvatore Sestile. "Il presidente è sempre con noi - aggiunge il trainer dei tigrotti - Era un uomo carismatico e ci manca, ma la famiglia Sestile ha garantito continuità al progetto e questa volontà ci dà forza ed entusiamo".

