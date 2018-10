Un grave lutto in casa Nocerina: morto il dirigente Rino Del Monte

di Giuliano Pisciotta

Un grave lutto ha colpito la Nocerina 1910. Il club dice addio a Rino Del Monte, storico dirigente che per decenni ha lavorato dietro le quinte per la società. Una lunga militanza nel settore giovanile, passando per le gestioni di tutti i presidenti che si sono succeduti da Antonio Orsini alla scorsa stagione agonistica.



Ha ricoperto vari ruoli in società, dalla segreteria al coordinamento del botteghino. Mai sopra le righe, ha trasformato la sua fede sportiva per la Nocerina in vera e propria dedizione per tutto ciò che riguardava gli aspetti organizzativi del club. Di Rino Del Monte restano il carattere gioviale e i mille aneddoti, relativi soprattutto alle trasferte fatte con la prima squadra e settore giovanile.



La Nocerina ha espresso attraverso il suo sito ufficiale il cordoglio e la vicinanza alla famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA