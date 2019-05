Un memorial per Rino Del Monte: la Nocerina ricorda lo storico dirigente

di Giuliano Pisciotta

A ottobre dello scorso anno la triste notizia della scomparsa di Rino Del Monte, storico dirigente della Nocerina che, sotto la gestione di vari presidenti, ha rappresentato un punto fermo e imprescindibile per il settore giovanile rossonero. A giugno prossimo saranno proprio i giovani calciatori a rendere omaggio alla memoria di Del Monte.



E' infatti in programma il primo memorial in onore del compianto dirigente, che vedrà impegnate in campo le formazioni giovanili di Cavese, Angri, Alfaterna, Turris e Raffaele Sergio Academy, oltre ovviamente alla Nocerina che organizza l'evento.



Il mini-torneo si terrà dal 7 al 9 giugno allo stadio Karol Wojtyla di Nocera Superiore: dai due triangolari preliminari verranno fuori le due finaliste che si giocheranno il simbolico titolo nella finale in programma domenica 9 giugno prossimo, con fischio d'inizio alle 20.

