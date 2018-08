Un portiere e due esterni in biancoblu Vono, Rosafio e Di Fazio alla Cavese

di Giuliano Pisciotta

Si completa l'elenco delle "ufficialità" in casa Cavese. La società ha reso noto gli ingaggi del portiere Alessandro Vono e degli esterni offensivi Marco Rosafio e Leonardo Di Fazio.



L'estremo difensore, classe 1988, porta con sé a Cava de' Tirreni un ottimo bagaglio di esperienze tra i professionisti, con le maglie di Akragas, Livorno, Catanzaro e Valenzana, con un paio di parentesi in cadetteria tra le fila dei labronici. Si contenderà la maglia numero 1 con il più giovane Giuseppe De Brasi, in attesa del rientro del giovanissimo Luca Bisogno, classe 2000, titolarissimo nella scorsa stagione e fermato nei play-off da un grave infortunio a un ginocchio.



Per quanto concerne la prima linea, il giovanissimo Di Fazio (classe 2000) è un acquisto di prospettiva, prelevato dall'Anzio, con la cui casacca ha collezionato 14 presenze nello scorso campionato di Serie D. Di maggiore esperienza sicuramente Rosafio, classe '94, cresciuto nel vivaio del Lecce e reduce dalla sua prima esperienza in D nella scorsa stagione, alle dipendenze di mister Giacomo Modica al Messina. Lecce, Viareggio, Forlì, Monopoli e Juve Stabia le altre casacche indossate dal nuovo attaccante aquilotto nelle precedenti esperienze in Serie C.

