Unico derby salernitano nel girone H Gelbison Sarnese, sfida testa coda

di Gerardo Lobosco

Dopo quattro giornate nelle quali la Gelbison vera rivelazione della prima parte del campionato di serie D girone H si trova di fronte una Campana, o meglio una formazione salernitana, la Sarnese, dl tecnico Cusano, l'altra rappresentante della provincia in questo raggruppamento, per cui quello in programma domani alle ore 15 allo stadio Morra di Vallo della Lucania, può considersi un vero e proprio derby salernitano. Alla sfida i cilentani ci arrivano forti del successo rimediato sul campo dell'Altamura e con 8 punti che valgono il terzo posto, mentre la Sarnese, è reduce dal pareggio con il forte Bitonto che è valso ai granata dell'agro, il secondo punto in graduatoria, ma che li fa rimanere al penultimo posto. Per questo derby il tecnico dei rossoblu vallesi De Felice, deve rinunciare al difensore De Cosmi, squalificato e agli infortunati Romanelli e Maiese. In avanti dall'inizio giocherà Davide Evacuo, che è a caccia della prima rete con la casacca dei cilentani. Arbitra Gigliotti di Cosenza.

