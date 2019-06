Vacca saluta la Turris: ​nuova istanza di dissequestro

di Raffaella Ascione

Praticamente non c’è più margine di trattativa, tanto che la società ha diramato un comunicato per render nota la separazione dal calciatore. Si dividono le strade della Turris e del centrocampista Raffaele Vacca, cui il club aveva proposto – in linea con quella continuità manifestata a suon di conferme nelle ultime settimane – di proseguire la sua esperienza in maglia corallina. «L'offerta però è stata declinata dal calciatore, il quale ha manifestato la volontà di giocare in serie C la prossima stagione». da ultima, una precisazione. «È stato fatto di tutto per convincere il ragazzo a restare un altro anno a Torre del Greco, ma la posizione del centrocampista è stata irremovibile».

Società dunque a lavoro per completare la mediana. Il profilo già da qualche giorno caldeggiato – il sentore che la trattativa con Vacca fosse in salita c’era tutto – è quello dell’ex Nocerina Ruggiero.



Nel frattempo, è stata depositata dal Comune – nella giornata di ieri – una nuova istanza per il dissequestro della tribuna (finalizzata alla sanatoria del ballatoio abusivo), completa della relazione tecnica richiesta dal magistrato lo scorso mese, con il provvedimento di rigetto della prima domanda proposta dall'Ente.

