Valzer di titoli: Frattese verso Pozzuoli, Pomigliano chiude all'Ischia

di Raffaella Ascione

Si preannuncia un’altra estate calda, animata dall’ormai consueto mercato dei titoli sportivi.

Pareva ormai fatta per il trasferimento della Frattese a Ponticelli - nelle ultime gare di campionato i nerostellati erano addirittura scesi in campo con il logo del Campania Ponticelli sulle maglie - ed invece lo scenario, a distanza di qualche settimana, ha assunto ben altri contorni. Resta ferma l’intesa di massima tra Gaetano Battiloro, referente unico per il titolo della Frattese, e l’avvocato Arnaldo Todisco, ma l’ipotesi Ponticelli pare ormai tramontata. Il titolo nerostellato è infatti ad un passo da Pozzuoli.

«Sto valutando – spiega Battiloro – e considerando ogni aspetto. Sceglierò la soluzione che fornirà maggiori garanzie, sia economiche che progettuali. Conto di sciogliere ogni riserva entro il 15 giugno, anche in considerazione del termine del 24 giugno per il cambio di denominazione. Pozzuoli? Al momento la soluzione più probabile». Da parte dell’ex patron flegreo Franco, intanto, anche un simbolico passaggio di consegne, con tanto di messaggio alla piazza.



Da Pomigliano arriva invece una secca smentita all’ipotesi di un trasferimento del titolo ad Ischia. Nella città dell’Alfa resta da sciogliere il nodo Gobbato, indisponibile per l’intera stagione scorsa. La famiglia Pipola sarebbe dunque in attesa di sviluppi e garanzie in tal senso, chiudendo comunque all’eventualità di un trasloco.

