Varchetta esalta la Turris: «Stiamo facendo il nostro dovere»

di Raffaella Ascione

«Ottima prestazione contro il Muravera. Tenevamo particolarmente a questa vittoria dopo il pari di Budoni, anche in proiezione dello scontro diretto esterno contro il Latte Dolce». Esordisce così il difensore corallino Alessandro Varchetta, autore del gol del 2-0 contro i sardi, a margine del rotondo successo del Solaro.

Delicata ma affatto decisiva – non ha dubbi sul punto l’esperto centrale – la sfida del Vanni Sanna. «Siamo ancora all’inizio, quindi è ovvio che l’impegno contro il Latte Dolce non sarà in alcun modo determinante nella corsa al primo posto. È però uno scontro diretto, quindi è chiaro che dovrà essere gestito ed affrontato nel migliore dei modi. Sarà dura ma lo prepareremo al meglio e andremo lì puntando al risultato pieno, come del resto è nella nostra filosofia».

Quindi una valutazione più ad ampio raggio su rendimento e classifica. «In queste prime otto giornate abbiamo ottenuto sei vittorie e due pareggi, mantenendo una media altissima. Mi sembra quindi strano andare a cercare qualcosa che non va in questo ruolino di marcia. Comprendo il pizzico di rammarico per il 2-2 di Aprilia, ma invece di focalizzare l’attenzione solo sulla rimonta subita, evidenzierei anche i due gol segnati su un campo tanto ostico. Credo piuttosto ci sia da rammaricarsi per quei dieci minuti di Budoni, anche se poi la squadra ha avuto la forza e la capacità di recuperare e riprendere la partita. Insomma, direi che stiamo facendo alla grande il nostro dovere».

