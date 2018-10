Turris attesa al San Nicola: prevendita per i tifosi corallini

di Raffaella Ascione

Si è già innescata la macchina organizzativa in vista della sfida del San Nicola, in programma domenica 14 ottobre fra il Bari di De Laurentiis e la Turris. Definitivamente tramontata, dunque, l'ipotesi di un anticipo al sabato, che aveva preso a farsi strada anche in considerazione dello storico evento - in programma proprio domenica 14 ottobre - della canonizzazione del parroco santo di Torre del Greco, Vincenzo Romano.



Nel frattempo la società corallina ha fatto sapere che i tagliandi d'ingresso per il settore ospiti del San Nicola potranno essere acquistati - al prezzo unico di 12 euro - sulla piattaforma www.listicket.com, attraverso il call center TicketOne (892101) e presso i punti vendita abilitati (due a Torre del Greco: uno in via Guglielmo Marconi n. 38, l'altro in via Nazionale n.256).



«Mi sarebbe piaciuto arrivare a questa sfida forti di una classifica diversa, un tantino più corta», così il presidente corallino Antonio Colantonio. Che poi carica i suoi: «Mi aspetto una partita bellissima, all'altezza dei nomi che l'animeranno. Al di là del risultato che arriverà, spero vinca il calcio giocato».

