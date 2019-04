Vertenza Formisano: un'altra condanna per il Gragnano

di Raffaella Ascione

Un’altra condanna dalla Commissione Accordi Economici per il Gragnano. Il club gialloblù dovrà infatti pagare all’ex tesserato Nicola Formisano la somma di 1.150 euro, a titolo di residuo del compenso globale lordo pattuito per la scorsa stagione.



La Commissione, ritenute «condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata, risultando provata sia la conclusione dell’accordo… sia l’ammontare della somma pretesa», ha quindi condannato il club del presidente Martone al pagamento – nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento –in favore del centrocampista, attualmente in forza alla Turris.



Un’altra tegola per la società gialloblù, alle prese con una stagione obiettivamente delicata. Sul campo il Gragnano non è riuscito a ripetere l’impresa della scorsa stagione: sfumata la salvezza diretta, i ragazzi di Campana dovranno quindi giocarsi la permanenza in categoria passando per un playout che – a meno di scossoni nelle ultime due giornate – si disputerà lontano dal San Michele.

