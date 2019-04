Vesuvio Cup, si parte: cerimonia inaugurale nel ricordo delle vittime di Genova

di Raffaella Ascione

Al via la prima edizione della Vesuvio Cup, la rassegna internazionale di calcio giovanile – organizzata dalla Turris e dalla Colma Srl – che ha il suo cuore pulsante nel Colma Village, allestito presso lo stadio Amerigo Liguori. Ottantacinque le squadre partecipanti, tra cui Napoli, Verona, Juve Stabia, Cavese, Casertana, Paganese e Massese. Competerà ovviamente in ogni categoria (dai Primi Calci 2010 ai Giovanissimi 2004), la padrona di casa Turris. Questo pomeriggio l’avvio ufficiale delle competizioni, con il fischio d’inizio al Liguori del match di cartello fra Napoli e Juve Stabia, (categoria 2005) terminato 0-0.



Sono circa mille gli atleti coinvolti, che trascorreranno le proprie giornate tra i cinque impianti sportivi cittadini che costituiscono il circuito dell’evento ed il Village, che ospiterà – ogni sera – eventi attrattivi. Si comincia questa sera, con la maxi sfilata di giovani atleti dal parcheggio Bottazzi allo stadio Liguori: i baby calciatori saranno accolti nel rettangolo di gioco dal presidente corallino Antonio Colantonio e dal primo cittadino Giovanni Palomba. Serata all’insegna del divertimento e della leggerezza, con tanto di spettacolo pirotecnico, ma anche del ricordo. Previsto infatti un momento commemorativo in memoria dei quattro giovani torresi – Antonio Stanzione, Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati e Gerardo Esposito – che hanno perso la vita nel tragico crollo del ponte Morandi a Genova.



Entusiasta dell’evento e della certosina organizzazione, il patron della Turris Antonio Colantonio, ideatore della kermesse. «Strafelice che la manifestazione abbia preso forma. Questo pomeriggio ho sondato la situazione presso tutti i campi e devo dire che ho riscontrato ovunque un’organizzazione impeccabile ed una partecipazione consistente e viva. Ho visto bambini che si divertono ed adulti che li accompagnano col giusto spirito. Quando all’inizio ho lanciato questa proposta, sembrava forse un’idea troppo ambiziosa: sono proprio queste, però, le idee che piacciono a me. Che si tratti di calcio giovanile o di prima squadra».

Alle spalle della tribuna Strino si è progressivamente animato il Colma Village, organizzato in diversi stand e letteralmente invaso da baby calciatori, tecnici, famiglie e spettatori. «Lo stadio deve esser capace di ospitare – continua Colantonio – e dare emozioni. E se ci riesce con i bambini, non potrà non riuscirci con gli adulti».

Quindi l’organizzatore della Kermesse, Massimo Prete. «Siamo solo all’inizio – commenta – ma devo dire che tutto sta andando per il meglio. Il lavoro è stato intenso, ma la soddisfazione non ha eguali. Il ringraziamento più grande va ovviamente al presidente, che ha fortemente voluto questo evento. Devo dire che l’entusiasmo dei partecipanti è notevole, testimoniato anche dai numerosi contatti che nei giorni scorsi ho avuto con i genitori dei giovani atleti. Siamo felici di accogliere tante realtà sportive, vicine e lontane. Gli svizzeri del Sierre hanno viaggiato tutta la notte per arrivare in tempo utile a Torre del Greco. Questa città dà emozioni forti e da oggi fino a domenica vogliamo condividere quelle legate al calcio giovanile, tra campi di gioco e momenti di divertimento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA