Gragnano vince alla Viareggio Cup: Gassama guida la ​Rappresentativa

di Raffaella Ascione

Successo in rimonta nella gara d'esordio della Viareggio Cup per la Rappresentativa di mister Gentilini. I «ragazzi della D» si sono imposti per 3-1 - al Picchi - sulla Primavera del Livorno. Un successo che porta, tra le altre, la firma del gioiellino del Gragnano Mohammed Amil Gassama. Il talento gialloblù ha dato il là alla remuntada degli azzurrini, siglando la rete del momentaneo pareggio - dopo il vantaggio amaranto targato Noccioli. Poi i sigilli di Dumancic e Svidercoschi.



Chiaramente soddisfatto il selezionatore Augusto Gentilini. «In una competizione così breve ed intensa è sempre importante esordire bene. Siamo partiti leggermente contratti ma abbiamo comunque subito poco. Mi è piaciuta la reazione della squadra, i ragazzi sono rimasti lucidi, hanno trovato le certezze che cercavano, esprimendo tutte le loro qualità. Quelle che conosco. Abbiamo sprecato tanto, nelle prossime partite dovremo essere più precisi».



La Rappresentativa sarà di nuovo in campo mercoledì alle 15, contro la Primavera dell'Empoli. Al Martini di Castelfranco di Sotto. Chiusura poi con la Virtus Entella sabato 17 - sempre alle ore 15 - al Panigiani di Tavarnelle Val di Pesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA