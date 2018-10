Viscido promuove la Nocerina: «A Gela una vittoria meritata»

di Giuliano Pisciotta

«Abbiamo risposto colpo su colpo, studiando l'avversario e non tirando mai indietro la gamba». Gerardo Viscido plaude alla prestazione della sua Nocerina, che a Gela ha ottenuto il secondo successo esterno dopo l'exploit di Castrovillari.



I molossi hanno trovato la zampata vincente in pieno recupero, tagliando le gambe a un Gela che pure pochi minuti prima aveva sfiorato il nuovo vantaggio. «La gara è stata equilibrata - ha aggiunto il tecnico di Pontecagnano -. Nel primo tempo abbiamo messo spesso in difficoltà gli avversari; nella ripresa siamo stati più costretti a difenderci. Il pareggio ci poteva stare, certo, ma abbiamo vinto senza rubare nulla, perché siamo stati bravi a giocarcela alla pari con una squadra che ha obiettivi nettamente diversi rispetto a noi».

