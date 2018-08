Volto nuovo in difesa: un ex Sicula Leonzio all'Ercolanese

di Raffaella Ascione

Granata di nome e di fatto. Nuovo tassello per il pacchetto arretrato dell’Ercolanese di mister Antonio Maschio, che in mattinata ha annunciato il tesseramento del difensore centrale Antonio Granata.



Classe 1997, cresciuto nel settore giovanile del Napoli, Granata nella passata stagione ha indossato la casacca della Sicula Leonzio, in Serie C.



Pronto a scommettere sul contributo che il calciatore saprà fornire alla causa granata, il club di Battiloro annuncia d’aver «messo a disposizione di mister Maschio un valido elemento, un valore aggiunto per la categoria, dando al tecnico maggiori possibilità di scelta per il reparto difensivo».



Nel frattempo, a seguito della decisione della Lega Nazionale Dilettanti di rinviare il turno preliminare di Coppa Italia, la società granata ha programmato per domani mattina una seduta di allenamento al Solaro. L’Ercolanese avrebbe dovuto affrontare al campo Italia – fischio d’inizio alle pre 17 – i padroni di casa del Sorrento.

