100 club più ricchi al mondo: Napoli 26° dopo la Juventus

di Gennaro Arpaia

Anche il Napoli nella classifica delle 100 squadre di calcio con il maggior potenziale economico in giro per il mondo. Questo il risultato della ricerca «Soccerex Football Finance 100» portata avanti proprio da Soccerex e che analizza i bilanci e le relazioni annuali dei vari club italiani, definendone le capacità economiche. La relazione analizza parametri come il valore dei giocatori, il bilancio societario, i beni immobili, il debito netto ed anche la capacità di investimenti della proprietà.



Il club di Aurelio De Laurentiis si è piazzato al 26° posto della speciale graduatoria, con il valore dei soli calciatori che si aggira intorno ai 380 milioni di sterline. Gli azzurri sono la seconda squadra italiana dietro la Juventus, finita all'ottavo posto e quindi dentro la Top10 mondiale che è comandata dal solito Manchester City, con Arsenal e PSG a chiudere il podio.



Più arretrate le altre italiane: al 30° posto troviamo l'Inter, che anticipa di quattro posizioni il Milan (34°).

La Roma è al 51° gradino della classifica, solo 61° posto per la Lazio. Nelle prime quindici posizioni della graduatoria aggiornata ci sono finiti anche il Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro (4° posto), il Lipsia prossimo avversario del Napoli in Europa League (12°) e gli americani dei LA Galaxy (14°).

© RIPRODUZIONE RISERVATA