70 anni De Laurentiis, Insigne: «Per altre splendide stagioni»

Festa grande in casa Napoli. Aurelio De Laurentiis compie 70 anni e il club azzurro fa gli auguri al suo patron direttamente dal proprio sito ufficiale. «Caro Presidente, da napoletano e da capitano le rivolgo, anche a nome della squadra, l’augurio più affettuoso e sincero di buon compleanno». Il messaggio che appare sul sito del club è direttamente di Lorenzo Insigne, che fa gli auguri ad ADL per la prima volta da capitano.



«Il nostro auspicio è che il progetto Napoli possa regalare ai nostri tifosi altre splendide stagioni all’insegna non solo di traguardi sportivi ma anche dei valori umani e morali attraverso i quali ha saputo guidare la Società in questi anni», continua Insigne. «Auguri azzurrissimi di gioia e serenità».

