Llorente, a Napoli è Fernando-mania, gli juventini lo insultano: «Traditore»

Quel bacio sulla maglia dopo il gol, e Llorente è già stato consacrato ufficialmente dai tifosi e dalle tifose come il nuovo principe azzurro. La cosa però non è andata giù ai supporters bianconeri, che hanno duramente attaccato il numero 9 del Napoli sul web: «Hai sbagliato a baciare quella maglia»; «Sei solo un voltabandiera». Si scatena così una guerra social, pronti a rispondere a tono i napoletani: «La tua ragazza non ti bacia perché pensa all’ex?», «Come nelle storie d’amore capisci che la vecchia strada non era alla tua altezza e ora vedi solo il futuro col tuo nuovo amore. Questo è capitato anche a Nando»; «Aspettiamo che salti al coro Chi non salta juventino è».



E così un altro giocatore nella storia del calcio viene additato come traditore, ma i cuori azzurri stavolta pensano solo al loro nuovo idolo: «Sei stato sottovalutato, sei tu l’attaccante che ci mancava»; «Che grande giocatore, finalmente un centravanti di qualità». E l’amore è subito ricambiato: «Sei nei nostri cuori»; «Ti amiamo»; «Onora la maglia e noi onoreremo te come un dio»; «Ha ragione mia moglie ad essersi innamorata di te, la capisco», si commenta sui suoi profili social.



E irrefrenabili anche le napoletane, che ormai sono completamente pazze di LLorente: «Aspettavamo con ansia le tue foto, cosa sei»; «Continuerei a festeggiare con te», «A te perdoniamo anche il passato da juventino, specie dopo il gol e il bacio»; «Vorrei essere al posto della maglia», si legge fra i commenti.



È sicuramente Fernando-mania in città, il nuovo numero 9 azzurro è riuscito a rubare il cuore di tifosi e tifose. Il passato è passato. Simme ‘e Napule, paisà.

